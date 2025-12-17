女優の大原優乃が１３日付で自身のインスタグラムを更新。ヘアチェンジした様子を公開した。「ちょいウルフ」と投稿。ウルフカット姿を披露。髪にウエーブをかけたバリエーションも見せるなど複数枚公開した。この投稿に「とてつもなく似合ってます！」「ショートにしても、ばりかわー」「可愛いと綺麗の絶妙なバランス」「生でウルフ優乃さんを拝見したいです」「惚れてまうやろ」「ホンマもんの天使や！」といった声が寄せ