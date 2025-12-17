ロンジンは、2026年の干支である午年（うまどし）に合わせ、マスターコレクションの限定モデル「ロンジン マスターコレクション イヤー・オブ・ザ・ホース（L2.919.4.09.2）」を発表した。中国の画家、Peon Xu（ピオン・シュー／徐悲鴻）の作品「Galloping Horse（奔馬図）」をモチーフとし、ローターに象徴的な馬の造形を刻んでいる。世界限定2,026本、価格は44万7,700円。ダイヤルには中心から外側へと色調が変化するレッドのグ