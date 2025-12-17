元SKE48の須田亜香里が、きょう17日(21:00〜)に放送される日本テレビ系バラエティ番組『上田と女が吠える夜』2時間SPに出演する。須田亜香里須田は、結婚を夢見る女のパートに登場。アイドルを卒業してから結婚願望が増幅したというが、「卒業して3年もたつのに、浮いた話が1個もない。ファンの人が、まだ誰のモノにもなってない私を見てうれしそうなんですよ。“まだ俺のモノ”みたいに思ってくれてるのがムカつくので結婚したい