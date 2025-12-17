冬の定番野菜といえば白菜！旬の時期はお手頃価格で手に入り、ビタミンCやカリウムが豊富で栄養満点。丸ごと一個買ってもなかなか使い切れない…そんなお悩みを解決する、簡単で美味しいレシピをご紹介します。シャキシャキ食感もとろ〜り食感も楽しめる白菜は、アレンジ自在で毎日の献立にも大活躍！今回は、白菜を大量消費できる人気レシピランキングTOP3をご紹介します！■【人気レシピNo.1】シャキシャキ食感がたまらない！鶏