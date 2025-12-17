プロ雀士でモデルの岡田紗佳が、17日までに自身のインスタグラムを更新。ボディラインがあらわになった衣装を披露した。【全身ショット】美脚もスラリ！ボディラインあらわな岡田紗佳岡田は「17日(水)19:00〜フジテレビ「奇跡体験！アンビリバボー」に出演します！おもろすぎる実家でテレビ見てる感じで最高」との文言とともに、写真を添えて投稿。ファンからは「美しい」「ロングヘアー最高！」「かわいすぎる」などといっ