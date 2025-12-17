2026年3月13日に全国公開されるオリジナル劇場アニメーション『パリに咲くエトワール』に門脇麦、尾上松也、角田晃広（東京03）、津田健次郎らの出演が決定。あわせて本予告が公開された。 参考：谷口悟朗監督『パリに咲くエトワール』特報映像公開第2弾キャストに嵐莉菜＆早乙女太一 本作は、1900年代初頭、困難な時代でも諦めることなく星“エトワール”に手を伸ばそうとする日本人のふたりの少