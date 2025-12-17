週末が終わるたびに胸がぎゅっと重くなる――。月曜日が来るのがつらいのは、多くの人にとって共通の悩みだ。気持ちが沈む朝だからこそ、少しでも自分を軽くする視点が必要になる。本稿では“人生の指針”を示してくれる新刊『人生は期待ゼロがうまくいく』（著：キム・ダスル、訳：岡崎暢子）から「月曜日を“いい日”に変えるための気分術」についてのエッセイを抜粋・再編集して取り上げる。なお、本書は“気分をコントロールす