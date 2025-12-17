求人サイトに情報を載せておけば、応募がくる時代は終わった。いまや企業の強みは似通い、求職者から見ればどこも同じに映る。コモディティ化が進むなか、企業の規模や事業形態といったスペックの訴求ではもはや差別化できなくなったからだ。Z世代の心を動かす、採用の最先端トレンドを探る。※本稿は、秋山 真『これまでと同じ採用手法で大丈夫なのか？と悩んだときに読む 採用の新基準』（アスコム）の一部を抜粋・編集したもの