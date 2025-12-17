日本交通文化協会は12月15日に、セイコーグループとメトロ文化財団の協賛を受けて、東京地下鉄の協力のもと、漫画家・大友克洋氏の原画・監修によって制作した大型陶板レリーフ「Procession Spin」を、東京メトロ日比谷線銀座駅（東京都中央区）のB1番出口付近に設置・公開した。●実在する美術品や構造物、精神的な造形、未来的・創造的な表現などを高密度に配置「Procession Spin」は、実在する美術品や構造物、精神的な造形