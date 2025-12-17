海外セレブ発の「アスレジャー」ブームが、日本でもじわじわ存在感を高めている。スポーツウエアを街着に転用するこのスタイルは、快適さと先進性ゆえに人気を集める一方、ぴっちりとしたシルエットから「露出が過激すぎる」と戸惑いの声もある。賛否を呼ぶ理由と、その背景にある社会の価値観の変化を探る。（フリーライター武藤弘樹）スポーツウエアを取り入れた着こなし「アスレジャー」は何が問題？「アスレジャー」という、