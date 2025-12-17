JR北海道は年末年始期間の指定席の予約状況を発表しました。混雑のピークは今月30日と来月3日となる見通しです。JR北海道が発表した今月26日から来月4日までの年末年始期間中の指定席予約状況は、新幹線と在来線を合わせた全体で、前年と比べて9％減となっています。JR北海道によりますと、ことし春のダイヤ改正で、旭川ー網走間を結んでいた特急「大雪」が廃止になったことも要因だとみられています。在来線の札幌駅