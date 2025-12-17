2025年12月15日、韓国・ファイナンシャルニュースによると、ソウル・崇実（スンシル）大学寄宿舎で規則違反をした学生が退去させられた問題で、大学側が告示文に当該学生の国籍を表記したことが物議を醸している。崇実大学は先ごろ、寄宿舎規則に違反し強制退去となった学生2人に対する懲戒告示文を貼り出した。告示文には当該学生の性別、学籍番号の一部、懲戒事由などが記されていた。寄宿舎内での喫煙は禁じられており、2回以上