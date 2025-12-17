男女4人組バンド「緑黄色社会」がアニメ映画「パリに咲くエトワール」（来年3月13日公開、監督谷口悟朗）の主題歌を担当する。書き下ろしの新曲「風に乗る」で、作詞したボーカルの長屋晴子（30）は「しがらみも多い中で、新たに行動を起こすきっかけになってほしい」と思いを明かした。20世紀初頭のパリが舞台で、バレエを題材にした物語。作曲・編曲を手がけたベースの穴見真吾（27）は幼少期にバレエを習っており、「尊い