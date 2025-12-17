「私が代わって回収する」ヤクザを辞めた後もヤクザをかたって、みかじめ料を集金していた男が逮捕された。「12月３日、警視庁暴力団対策課と深川署、本所署の合同捜査本部は、詐欺の疑いで無職・関根義続（よしつぐ）容疑者（61）を逮捕しました。関根容疑者は指定暴力団住吉会の元幹部でしたが、’23年10月ごろには、離脱していたということです。関根容疑者は暴力団を離脱したことを隠して、今年の１月31日〜11月１日、東京都墨