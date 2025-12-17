低価格な新エントリースマホ「REDMI 15 5G」をレビュー！スマートフォン（スマホ）は便利な反面、通信速度の向上やリッチコンテンツの利用でバッテリーの負荷が高くなっています。特に頻繁に使うと、電池が1日持たずに外出中などではモバイルバッテリーなどによる充電が欲しくなってきます。そのため、これまでもバッテリー容量が5000mAh程度の大容量モデルが販売されてきましたが、直近ではさらに大容量のバッテリーを搭載した超