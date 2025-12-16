マツダ株式会社は、2026年1月9日から11日まで幕張メッセで開催される「東京オートサロン2026」への出展概要を発表した。 今回の展示では、2025年のレース参戦車両である「MAZDA SPIRIT RACING 3 Future concept」や「RS Future concept」、さらに「MAGIC TY MAZDA CX-60」に加え、欧州仕様の新型「MAZDA CX-5」を2台披露する。会場では各車両のトークショーやグッズ販売も行う予定のため、興味のある方は