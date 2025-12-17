兵庫県の「神戸市立王子動物園」は2026年に75周年を迎える歴史ある都市型動物園です。総面積8万618平方メートルの園内では約120種650点の動物が飼育されており、中でも人気なのがコアラ。国内ではこちらを含む7園で59頭（2024年12月31日時点）が飼育されており、うち7頭が同園で生活しています。そんなレア動物・コアラについて、担当者に詳しく聞きました。訪れた人々を笑顔にする愛らしいコアラ（画像提供：神戸市立王子動物園