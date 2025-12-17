退職後の男性がエプロン姿で奮闘しました。北九州市門司区で開かれたシニア世代対象の料理教室です。料理を通して、地域とのつながりをつくることが狙いです。 ■参加者「自分でタイの刺身を作りたいです。」「良いチャンスかなと。かみさんに迷惑かけないように（料理を）できることはしたいなと。」12月2日、それぞれの目標を掲げる60代から80代までの男性10人が参加したのは「包丁の研ぎ方」と「魚のさばき方」を学ぶ教室で