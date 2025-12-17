Appleが、たった1枚の画像から高精度な3Dシーンを生成する手法「SHARP」を発表しました。SHARPはニューラルネットワークを利用し、標準的なGPUでも1秒未満で実行可能とのことです。[2512.10685] Sharp Monocular View Synthesis in Less Than a Secondhttps://arxiv.org/abs/2512.10685SHARPhttps://apple.github.io/ml-sharp/GitHub - apple/ml-sharp: Sharp Monocular View Synthesis in Less Than a Secondhttps://github.com/a