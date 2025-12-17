2児のママである女優の夏菜が、年子育児の壮絶な日常を明かした。【映像】夏菜、子供に怒鳴る様子を再現『夫が寝たあとに』は、3児のママである藤本美貴＆横澤夏子がMCを務め、ゲストと共に"ママの本音"を話すトークバラエティ。12月16日の放送には、2021年に一般男性と結婚し、現在は2児のママである夏菜が登場した。夏菜が自身の子供について「長女が3歳、長男が2歳で年子でございます」とコメントすると、自身も3人のママ