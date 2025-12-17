ミュージカル「メリー・ポピンズ」（26年3月28日開幕、東京・東急シアターオーブなど。21日からプレビュー公演）の制作発表が16日、都内で行われ、トリプルキャストでメリー・ポピンズ役の濱田めぐみ（53）、朝夏まなとらが出席した。ジュリー・アンドリュース主演の映画で知られ、日本版キャストのミュージカルは18年、22年に続く再々演。キャスト陣が「チム・チム・チェリー」「スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドー