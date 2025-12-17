16日夕方、三重県鳥羽市の国道で原付バイクと軽トラックが衝突し、原付バイクを運転していた84歳の女性が死亡しました。鳥羽市船津町の国道167号線で16日午後5時前、北に向かって進んでいた原付バイクと南に向かっていた軽トラックが正面衝突しました。この事故で、原付バイクを運転していた鳥羽市の無職・田中久美子さん(84)が全身を強く打ち死亡、軽トラックの男性(77)にケガはありませんでした。現場は片側一車線の緩や