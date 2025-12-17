同じ時間を使っているのに、大きな成果を上げる人がいると、頑張っているのに成果が伸びない人もいる。その違いはどこから生まれるのか。18言語で話題の世界的ベストセラー『一点集中術━━限られた時間で次々とやりたいことを実現できる』から、訳者の栗木さつき氏にヒントをうかがった。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）いつも仕事が遅くなってしまう原因――『一点集中術』の観点から見て「仕事ができない人」の共通点とは何