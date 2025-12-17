「この後の予定についてはまったくの未定です」ーー。12月14日投開票の静岡県伊東市長選で落選した田久保真紀前市長。無職となってしまった彼女は翌15日、自身のXで今後の進退は不明であることを表明したが、早くも“転職先”が取り沙汰されているようで――。【写真】茶髪になった？「お昼休憩ちゅう」再選狙う田久保氏の鬼メンタル投稿田久保氏はすでに出演経験あり「14日の伊東市長の出直し選挙は過去最多となる9人が立候補。元