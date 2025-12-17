12月8日東京地裁は「被告が既婚者であることを意図的に秘して原告と性行為を繰り返したことは、原告の貞操権を侵害する故意の不法行為に当たるものと認められる」マッチングアプリで出会った男性が「独身」と偽っていたとして、会社員の女性が損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は今週、男性に対して慰謝料など合わせて151万円の支払いを命じた。【映像】マイコさん（仮名）と独身偽装男性のデート中の様子この判決で注目された