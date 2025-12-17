16日、気象庁などは警報や注意報といった「防災気象情報」を一新し、「5段階の警戒レベル」でわかりやすく伝えることを来年の5月下旬から始めると発表しました。■とるべき避難行動が直感的にわかるようにこちらは現在の主な防災気象情報です。わかりにくいとされてきた部分がありまして、たとえば「警戒レベル5」は「発生情報」だったり「特別警報」だったりと名前にバラツキがあるほか、大雨の特別警報は「レベル5相当」なんです