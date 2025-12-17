俳優の芦田愛菜さん（21）が16日、映画 『果てしなきスカーレット』公開御礼舞台挨拶に岡田将生さん（36）、細田守監督と登場。久しぶりの再会に喜びを明かしました。映画『果てしなきスカーレット』は、父を殺された王女・スカーレットが復讐の旅に出る物語。芦田さんは、主人公・スカーレットを演じ、岡田さんが、共に旅をする現代の日本人看護師・聖（ひじり）を演じています。芦田さん、岡田さん、細田監督は久しぶりの再会と