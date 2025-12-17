サッカー・Jリーグは16日、明治安田Jリーグ百年構想リーグで使用する公式試合球を公開しました。公式試合球『TSUBASA JPRO』は、サッカー漫画「キャプテン翼」とのコラボモデル。キャプテン翼の象徴である大空翼の必殺シュートをイメージし、美しい軌道を描いて進む“翼”をモチーフとしたデザインです。ボールには作者・高橋陽一氏による描き下ろしの大空翼が描かれているほか、同作品の言葉「ボールはともだち。」も英文で記され