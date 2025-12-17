◇第70回全日本実業団対抗駅伝競走大会(ニューイヤー駅伝)来年1月1日に行われるニューイヤー駅伝のエントリー選手が16日に発表されました。前回王者の旭化成は、パリオリンピックや今年の東京世界選手権10000m代表の葛西潤選手ら優勝メンバー7人が全員名を連ねました。さらに今年までは箱根駅伝に出場し、國學院大學で活躍した山本歩夢選手もメンバー入りしています。前回2位のHondaも前回5区区間賞の青木涼真選手など、走った7人