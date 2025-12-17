中国の大規模市場は勢いある活力にあふれており、多くの小さな商品が多様化された消費シーンを通して産業の勢いある原動力となり、大規模な産業を次々と誕生させている。中国の1人当たりの年間コーヒー消費量は22．24杯に達した。中でも上海は約50杯で、市民1人当たりが1週間に1杯程度のコーヒーを飲む計算となっている。上海にはカフェが9000店以上あり、世界でカフェが最も多い都市となっている。そして、川上から川下に至るまで