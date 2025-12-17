16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース年末大反省会SP』に出演した高木豊氏と大矢明彦氏が、中日・細川成也について言及した。高木氏は「最初から4番でよかった。4番で悩んだ。石川を育てるとなって、細川の4番で落ち着いた。打順を変えられながらよくやったと思いますね」と評価。大矢氏は「打点がもう少しあればいいかなと思いますね。ドラゴンズの打線を見ると細川の4番が一番大事なポイント。もうちょっとレ