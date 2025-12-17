◆ 岩本氏「しなきゃいけないくらいの感覚」解説陣9名の回答は…ソフトバンクとデッドヒートを繰り広げるも、リーグ優勝を逃した日本ハム。16日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース年末大反省会SP』では、来季の王座奪還について解説陣9名の予想が繰り広げられた。6名が優勝、3名が優勝ではないと回答。岩本勉氏が「しなきゃいけないくらいの感覚ですよね」と述べるも、田尾安志氏は「今年ソフトバンクがつまずいて、そこか