きのう（16日）午後4時17分ごろ、JR岡山駅のさんすて改札口付近のコインロッカーの上に「不審なビジネスバッグがおいてあった」という内容の通報がありました。 【写真を見る】【続報】コインロッカーの上に「不審なビジネスバッグ」JR岡山駅は一時騒然バッグ内に危険物は確認されず このためJR岡山駅では、改札内の2階の通路の一部を通行止めにして対応にあたりました。【画像①】。 バッグの中に入ってい