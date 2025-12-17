µð¿Í¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤Ã¤¿Ì¾Áª¼ê¤Îµ­²±¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¤Æ¤­¤¿¡Öµð¿Í¤¬¶²¤ì¤¿ÃË¤¿¤Á¡×¡£ºÇ½ª²ó¤ÏÀ±ÌîÀç°ì¤µ¤ó¤ÎÂ­À×¤ò¤¿¤É¤ë¡£ÂÇÅÝ¡¦µð¿Í¤ËÁ´¤Æ¤ò¤«¤±¤Æ¤­¤¿¡ÖÆ®¾­¡×¡££²£°£°£µÇ¯¡¢¤½¤Î½ÉÅ¨¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤Î´ÆÆÄÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¡¢¶»Ãæ¤ÏÍÉ¤ìÆ°¤¯¡Ä¡£·ã¾ð¤ÎÃæÆü»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÖºÇÂç¤ÎÅ¨ÊÔ¡×¡¢£²£°Ç¯Á°¤Î²Æ¤ò½é¤á¤Æµð¿Í¤Î¸µ¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¦ÂìÉ¡ÂîÍº»á¡Ê£¸£¶¡Ë¤é¤¬¸ì¤Ã¤¿¡Ö¸¸¤Î´ÆÆÄÊÔ¡×¡£´Ø·¸¼Ô¤Î¾Ú¸À¤Ç¡ÖÀ±ÌîÀç°ì¤Èµð¿Í¡×¤ËÇ÷¤ë¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡áÂÀÅÄÎÑ