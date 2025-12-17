元巨人で、１１月にレンジャーズからノンテンダー（年俸調停を行わずに、自由契約）となり、フィリーズと１年１０００万ドル（約１５・５億円）で契約したアドリス・ガルシア外野手が１６日（日本時間１７日）、オンラインによる入団会見を行った。「フィラデルフィアは素晴らしい街であり、勝てるチームでプレーしたかった。素晴らしいチームの一員として貢献したい」と意気込んだガルシア。「打点を挙げられなくても、打点を