NY株式16日（NY時間16:22）（日本時間06:22） ダウ平均48114.26（-302.30-0.62%） S＆P5006800.26（-16.25-0.24%） ナスダック23111.46（+54.05+0.23%） CME日経平均先物49785（大証終比：+325+0.65%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は一時４７０ドル安まで下落する場面が見られた。この日の米雇用統計は労働市場の鈍化を示す兆候が示されたものの、ＦＲＢの利下げ期待をさらに後押しす