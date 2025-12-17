米国債利回り（NY時間16:29）（日本時間06:29） 米2年債 3.487（-0.015） 米10年債4.147（-0.025） 米30年債4.818（-0.029） 期待インフレ率2.231（-0.022） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは低下。米雇用統計がまちまちの内容となったものの、２０２６年の追加利下げの余地を残したことを受けて、米国債利回りは低下している。特に５年債が低下を主導。 投資家