アメリカの有力誌「バニティ・フェア」は、トランプ大統領の最側近となるワイルズ首席補佐官のインタビューを紹介し、ワイルズ氏がトランプ氏について「アルコール依存症のような性格」と表現したと伝えました。「バニティ・フェア」は16日、トランプ氏の大統領返り咲きの立役者で最側近のワイルズ首席補佐官のインタビュー記事を紹介しました。この中でワイルズ氏は、アルコールを口にしないトランプ氏について「アルコール依存症