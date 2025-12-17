【ワシントン共同】米通商代表部（USTR）は16日、X（旧ツイッター）で、欧州連合（EU）が米IT企業に課税や罰金などの差別的な措置を講じていると批判した。EUや加盟国が米企業の競争力を阻害し続けるのであれば「不当な措置に対抗するため、あらゆる手段を講じる」と警告した。EU欧州委員会は5日、Xが巨大IT規制「デジタルサービス法（DSA）」に違反したとして、1億2千万ユーロ（約220億円）の制裁金を科したと発表。著名人ら