俳優の吉沢亮さん（31）が16日、『カンヌ監督週間 in Tokio 2025』内で行われた映画『国宝』のトークイベントに横浜流星さん（29）と李相日監督（51）と共に登場。カンヌ国際映画祭を振り返りました。李監督はイベントが始まると「横浜くん待ってたよ」とひと言。横浜さんは「お待たせしました」と答え、吉沢さんも「大河お疲れ！」とねぎらい肩を組む様子を見せました。■「ずっとソワソワ」カンヌでの上映また、イベントで5月に