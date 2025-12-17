俳優の貴城けいさんが防犯アプリの利用を呼びかけました。警視庁・成城警察署の1日署長を務めた元宝塚歌劇団で俳優の貴城けいさんが、特殊詐欺で使われる国際電話からの着信をブロックする機能が搭載されたアプリ「デジポリス」を活用するよう訴えました。警視庁は「特殊詐欺の電話がつながらないように措置を取ることが大事だ」と呼びかけています。