※2025年10月撮影トップ画像は、大宮神社拝殿の手前。左側に祠が列んでいます。左から「子権現宮」、とても小さな「御嶽神社」狐様が彫られた「弓箭（きゅうせん？）稲荷神社」、大きな「金昆（ママ）羅大権現」、右端は、確認できませんでした。右に社殿が見えます。不明の祠、と右に石碑。※2025年10月撮影石碑の奥に拝殿にむかって祠が列んでいますが、左の「伊勢参拝記念碑」を除いて、解読できたのは右から2つ目の「摩利支天