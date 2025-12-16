デザイナー 高橋哲大が手がける「テッタ（tetta）」と、ニットブランド「ザイカ（zayca）」が、合同ポップアップを12月20日と21日に東京・渋谷のギャラリーZABで開催する。【画像をもっと見る】テッタはデニムを使用した一点物を中心に展開するブランド。「レースじゃないレース」をテーマに、刺繍レースを転写した「トレースデニム」をはじめとするカジュアルアイテムを手作業で制作している。ザイカは、価値の模索をテーマ