本日12月17日（水）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「有吉の壁 師走の壁を越えろ！2時間SP」では、「リポートの壁を越えろ！おもしろ中継」「アドリブ大河」「壁芸人グランプリ2025」をお届け！■「リポートの壁を越えろ！おもしろ中継」日本テレビ系朝の情報番組「ZIP!」とコラボし、今年話題となった全国の名スポットから中継を実施。リポーターの芸人たちが各地の魅力をおもしろリポートしスタジオの有吉らを笑わせる。チ