きょう12月17日（水）よる9時 日本テレビ系で放送の「上田と女が吠える夜 2時間SP」は、“結婚を夢見る女”が大集合！SPゲストにウエンツ瑛士を迎え、稲田美紀（紅しょうが）、大久保佳代子、皆藤愛子、クリスタル・ケイ、須田亜香里、高橋成美、新山千春、ファーストサマーウイカ、若槻千夏が、カリスマ婚活コーディネーター・荒木直美氏から婚活のイロハを学ぶ。令和の最新婚活事情も大公開！◆「痛々しい」「焦りが透けて見える