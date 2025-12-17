最大4時間待ちとなりました。来月、中国に返還される上野動物園の双子パンダ目当てに長蛇の列ができました。■お昼寝タイムや大あくびも東京・上野動物園。双子パンダの返還が来月下旬と発表されてから初の開園日を迎えました。姿を現したのは、双子パンダのメス「レイレイ」。カメラの前をゆっくり歩いてファンサービスもつかの間…職員「時間となります」夢中でササを食べている時も…職員「時間となりましたので移動となります