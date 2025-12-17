●「精巧なパズルのような美しさ」 フジテレビの動画配信サービス・FODで12月24日0時から全4話一挙先行配信されるドラマ『嘘が嘘で嘘は嘘だ』(地上波フジテレビ系：1月11日スタート、毎週日曜23:15〜)。『silent』などの脚本家・生方美久氏の新作は、様々な「嘘」にまつわる人間模様を描いた、クリスマスの夜を舞台にした男女の物語だ。出演する菊地凛子、錦戸亮、竹原ピストル、塩野瑛久が取材に応じ、緻密な脚本への驚きや「嘘」