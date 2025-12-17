舘ひろしが主演する映画『免許返納!?』が、2026年6月19日より全国公開されることが決まった。併せて、ティザービジュアルと特報映像が解禁となった。【動画】舘ひろし史上最高の“ドタバタコメディ”『免許返納!?』特報本作は、銀幕スターの免許返納を巡る大騒動を描く。ダンディー、渋い、カッコいいといった舘ひろしのパブリックイメージ全てを覆すドタバタコメディーだ。75歳の舘ひろしが演じる主人公は、70歳の映画スタ