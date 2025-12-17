大泉洋が主演を務めるドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の最終回が16日に放送され、四季（宮崎あおい）を救うために行動する文太（大泉）の姿が描かれると、ネット上には「かなり切ない」「切ないけど愛」といった反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】文太（大泉）たちは四季（宮崎あおい）と世界を救うための“作戦”を敢行10年後に起こるとさ