ある休日の昼下がり、玄関のインターホンが鳴る音が。立っていたのは見知らぬスーツ姿の男性で「お話があります」。一体何が！？ 筆者の友人C子が実際に体験したエピソードをご紹介します。 見知らぬ訪問者が突然に ある日曜の昼下がり。夫と二人でのんびりお茶をしていたら、突然玄関のインターホンが鳴りました。 「こんな休日に、一体誰だろう？」と液晶モニターを確認すると、スーツ